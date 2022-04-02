Її первістку виповнилося 8 місяців.

Українська співачка Mamarika, яка в 2021 році народила сина, зробила пост в Instagram від імені своєї дитини. Дану публікацію вона зробила на честь того, що малюкові виповнилося 8 місяців.

"Я дуже сумую за своїм татом. Ми з ним бачимося тільки по скайпу, і я не дуже розумію чому так, тому що ще зовсім маленький. Коли підросту мама обов'язково розповість мені про всі наші страшні пригоди під час війни, і що нам довелося пережити разом. Вона у мене дуже сильна, але останнім часом часто плаче, тому я намагаюся піднімати їй настрій своїм гучним сміхом, спробами говорити якісь кумедні слова, своїми міцними обіймами", - написала Mamarika в Instagram.

"Якби я міг говорити, я б сказав, що мені багато не треба: я хочу усміхнених і щасливих маму і тата поруч, хочу, щоб ми всі разом повернулися до нас додому і жили так, як раніше. Хочу більше ніколи не чути вибухів, і щоб всі діти були в безпеці, мирі і любові", - сказано в публікації.

На фото, опублікованому артисткою в соцмережі, маленький Давид спить в ліжечку, обійнявши свою іграшку.

Відзначимо, зараз українська артистка зі своїм сином знаходиться в Польщі. Туди вона виїхала, коли російські окупанти почали активно обстрілювати Гостомель. Пізніше зірка зізналася, що виїжджала в прямому сенсі під свист пострілів над головою. Її чоловік, гуморист Сергій Середа залишився в Україні.

Нагадаємо, раніше співачка розповіла, як з сином на руках втекла з-під обстрілів біля Гостомеля.

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