Артистка скасувала заплановані на півроку вперед концерти.

Грузинська і російська естрадна співачка Тамара Гвердцителі скасувала концерти в Росії. Заходи були розплановані до осені. Зараз вона знаходиться в Тбілісі. Про подробиці свого рішення зірка розповіла в інтерв'ю одному з телеканалів.

Причиною переїзду стала підтримка родини, каже Тамара. У неї всі предки родом з Одеси, в тому числі і мама, яка постійно плаче через обстріли міста.

"Вона часто плаче. Всі мої предки з Одеси родом. Для моєї мами там всі вулиці рідні. Дуже мені важко про це говорити", - сказала народна артистка РФ. Тамара Гвердцителі уточнила, що вона поважає Росію, так як прожила в країні більше 30 років, але "почуття Батьківщини є найвищим". Те, що в майбутньому у неї можуть бути концерти в РФ - не виключає. Однак каже, що це буде в "невизначеному майбутньому".

Нагадаємо, Melovin звинуватив Федишин у виступах за опозиційну партію і несплаті оренди залу після концерту.

Також УНІАН писав, що Крутоголов розповів, які актори "Дизель Шоу"поїхали в РФ і Білорусь.

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