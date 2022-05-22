Такі "гріхи" він пригадав співачці після її заяви про те, що представники ЛГБТ-спільноти нібито грішники.

Днями співачка Ірина Федишин опинилася в центрі грандіозного скандалу після свого висловлювання про те, що представники ЛГБТ-спільноти - грішники. Вже багато колег співачки висловили свою незгоду з її позицією, однак найбільше це зачепило артиста Melovina. В інтерв’ю "Слава+" артист звернувся до Ірини і зазначив, що вона також "не без гріха".

"Ну, звісно гомофобка! А хто вона? Коли людина прикривається релігією і так відкрито говорить про любов… Про яку любов вона взагалі? Яке ти взагалі маєш право казати, що інші не мають любові або вони грішники?

Якщо вникати в усю суть Федишин, нарити гріхів можна дуже багато і на неоплачені оренди залів після концертів, і виступи нашої львів’яночки Федишин за опозиційну партію у 2018 році і багато різного. Але я не хочу падати до рівня Ірини Федишин і розказувати комусь про його гріхи", - заявив Melovin.

Нагадаємо, Ірина Федишин купила машину для ЗСУ. Співачка каже, що гроші взяла з рахунків, звідки приходять кошти від монетизації її кліпів.

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