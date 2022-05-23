Художній керівник студії уточнив, що ці колеги підтримують Україну.

Український актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, що після повномасштабного вторгнення деякі колеги вирушили в Білорусь і Росію. Він зазначив, що попри від'їзд, вони підтримують Україну і засуджують політику Кремля.

Про це Крутоголов повідомив "КП в Україні".

"У нас був останній концерт 23 лютого. Після цього пацани повинні були полетіти в Росію, а Маруся Грицук – в Білорусь. Маруся була в окупації 17 днів. І це виглядає як злий жарт, що саме з Білорусі прийшли і окупували місце, де вона перебувала. Потім вдалося її відправити додому. Після цього Маруся написала дуже теплий лист, і ми просто залишилися з надією, що коли-небудь зустрінемося і обіймемося. Коли це буде, не знаю, мені зараз важко про це думати", – зазначив Крутоголов.

У РФ відправився актор Євген Нікішин. Він сам родом з Магнітогорська, тому поспішив виїхати на Батьківщину. Будинок ще одного гумориста Сергія Писаренка постраждав після обстрілу окупантами, тому він виїхав з родиною до Прибалтики.

"Те, що вони за нас, це 150%! Але якщо Сергій вже давно почав свій переїзд і асиміляцію з Україною, то у Женьки Нікішина цього не вийшло, з цим зараз будуть складнощі", - додав Крутоголов.

Нагадаємо, Максим Галкін перервав мовчання і показав, як його змінила війна.

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