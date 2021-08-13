Марині належить довге відновлення.

Російську співачку МакЅим виписали з лікарні. Вона продовжить лікування вдома.

Про це повідомляє її директор Маргарита Соколова.

Вона подякувала шанувальникам співачки за підтримку і добрі побажання.

"Сьогодні виписали нашу Марину з лікарні! Це було її рішення. Вона наполягла на цьому! Вона сказала, що хоче обійняти дітей, боялася, що не зможе цього зробити", - написала Соколова в Instagram.

За її словами, вдома співачці надаватимуть професійну допомогу. Тепер їй належить довге відновлення.

Також Telegram-канал Mash опублікував перші кадри з МакЅим після виписки.

МакЅим - стан здоров'я співачки

До медичного закладу МакЅим потрапила 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. Буквально днями їй стало краще і її вивели з коми.

Автор: Людмила Жерновська