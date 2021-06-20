Зірку госпіталізували, у неї виявили ураження легень від 40%.

Відома російська співачка МакЅим (справжнє ім'я - Марина Максимова) досі перебуває в штучній комі.

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Стан артистки стабільний. Про це РБК повідомив її представник.

"Все ще в комі, стан стабільний", — сказав він.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура.

Пізніше зірку госпіталізували, у неї виявили ураження легень від 40%. Лікарі розповіли, що у неї пневмонія.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

Марина Максимова народилася 10 червня 1983 року в Казані, їй 38 років. Вона випустила шість студійних альбомів, два концертних. Її дебютний альбом "Трудный возраст" вийшов у 2006 році.

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Автор: Ольга Робейко