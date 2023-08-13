Медики "відкачували" співачку після того, як вона виступала разом з KOLA.

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) поділилася з фанами неприємною новиною. Учора вона виступала на концерті, а після цього її забрали лікарі швидкої допомоги.

Так, спочатку MamaRika показувала щемливу зустріч з фанами. Вона поспілкувалася з шанувальниками, а також зустрілася зі своєю подругою - співачкою KOLA. Нещодавно вони записали спільний трек "Люди".

А після цього MamaRika показала фото з машини швидкої допомоги. Як виявилося, їй знадобилася допомога лікарів.

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Співачка зазначила, що її "відкачували". Втім, медикам вдалося їй допомогти. MamaRika обіцяє, що вже скоро повідомить про усе детальніше.

"Народ, мене забрала швидка. Вже відкачали, не хвилюйтеся", - написала співачка на фото, яке було зроблено у машині лікарів.

Поки що MamaRika так і не вийшла на зв'язок. Що саме із нею трапилося - залишається загадкою.

Що відомо про співачку MamaRika

Кочетова народилася у Львівській області, їй 34 роки. Співачка прославилася завдяки проекту "Американський шанс". Після цього проекту вона дійшла до фіналу "Фабрики зірок-3", де почала виступати під псевдонімом "Еріка".

У 2018 році співачка взяла псевдонім MamaRika. Вона живе у шлюбі з гумористом Сергієм Середою. Від нього співачка народила сина.

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