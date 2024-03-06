Він здивував обручкою на пальці.

Український співак Віталій Козловський, який зараз служить в ЗСУ, розповів про зміни у особистому житті. Виявилося, що він вже одружився.

Сьогодні, 6 березня, у свій день народження чоловік опублікував фото в Instagram з весільними обручками.

"Сьогодні мені 39. Минув рік, який перевернув моє життя… Коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно - хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім. Скажу всесвіту лише одне: Дякую", - підписав світлину Козловський.

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Хто є дружиною співака - Віталій тримає цю інформацію у таємниці.

"Просто коли ти говориш надто багато, доводиться говорити ще більше. Тому на все свій час", - сказав співак у програмі "Сніданок з 1+1".

Але охарктеризував свій новий статус так:

"У мене було багато стосунків. Вони по різному переживалися, не треба нічого очікувати, нічого шукати. Мені все зрозуміло. Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних таких свят, бо весілля треба гуляти прям правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде!".

До слова, раніше у Козловського були стосунки з блогеркою Раміною Есхакзай. Тоді пара готувалаля до весілля, але згодом його відмінила. Сам співак потім зізнався, що їхній роман був вигідним для дівчини, проте насправді нічого серйозного між ними не було.

Нагадаємо, раніше актор Гарік Бірча розповів про своє одруження та те, що вже став татом.

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