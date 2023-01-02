За словами артиста, ілюзія їхніх стосунків була вигідна самій дівчині.

Український співак Віталій Козловський розповів про стосунки з журналісткою Раміною Есхакзай. Він зізнався, що їхній роман був вигідним для дівчини, проте насправді нічого серйозного між ними не було.

В інтерв'ю Олегу Борисову він розповів, що їхні стосунки були обманом:

"Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Ми обидва грали. Але я тобі скажу так, немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, по-перше, не цікава, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, який вже ніколи не повернути".

Зараз між ними, за словами співака, ніяких стосунків немає - вони майже не спілкуються. Єдине, уточнив Козловський, Раміна стежить за його творчістю і вітає з прем'єрами.

Варто відзначити, що вперше про роман Козловського і Есхакзай заговорили в 2016 році. Тоді Раміна знімалася в кліпах артиста, коли і виникла між ними симпатія. Вони стали частіше з'являтися разом на публіці.

Більш того, співак навіть освідчився Раміні, але вже через кілька місяців вони розлучилися. Ходили чутки, що саме Раміна кинула артиста. Однак, як з'ясувалося зараз, насправді між ними нічого не було, крім симпатії і флірту.

Зараз про особисте життя Козловського нічого невідомо, а ось Есхакзай зустрічається з відомим адвокатом Євгеном Проніним. Дівчина збирається за нього заміж.

Нагадаємо, раніше Раміна Эсхакзай розповіла про стрес через хейт.

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