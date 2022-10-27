Тепер колись популярний артист може пробути 4 місяці у в'язниці.

Співак Віталій Грачов, який відомий багатьом під псевдонімом Вітас, потрапив у скандал. У караоке-барі він напав на людину і розпорошив йому в очі перцевий балончик. Потерпілим виявився чиновник Мінпраці, повідомляють росЗМІ.

На даний момент відомо, що інцидент стався в ніч з 22 на 23 жовтня в Москві. Він нібито щось не поділив з 38-річним Султаном Джандіговим, який працює в Мінпраці. У потерпілого медики підтвердили опік ока.

На Вітаса завели кримінальну справу за статтею 115 КК РФ "Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю". Артист під підпискою про невиїзд. Зараз триває слідство. Повідомляється, що якщо балончик, який Вітас використовував у барі, визнають зброєю, то він сяде у в'язницю на два роки.

Хто такий Вітас

Співак та автор пісень латвійського походження. Особливою популярністю користувався у "нульових" завдяки винятковій манері виконання фальцетом. Незважаючи на те, що багато хто сміявся і продовжує сміятися над співом Вітаса, у нього було багато шанувальників.

Vitas - The 7th Element

VITAS - Звезда

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