Серіал "Моя прекрасна няня" з росіянкою Анастасією Заворотнюк вийшов в 2004 році і був дуже популярним.

У 2004 році в Росії випустили гумористичний серіал "Моя прекрасна няня" з Анастасією Заворотнюк. Історія про молоду жінку з Маріуполя, яка переїхала до Москви за кращим життям, тоді полюбилася глядачам.

Це була адаптація американського серіалу "Няня", який виходив в 90-х роках. Однак там головна героїня мала єврейське коріння, і свого персонажа зіграла без принижень рідної країни, чого не скажеш про няню віку.

Instagram-канал yaktytam фразами з серіалу довів, як актори принижували Україну.

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"Наш головний редактор подивився всі серії ситкому і ледь не збожеволів. А ще зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Маріуполь, над яким так знущалися росіяни (і який в підсумку все ж знищили)", - сказано в публікації.

Наприклад, в одній із серій продюсер Шаталін сказав: "Віка, ви крадете речі в магазині, як Україна — російський газ".

Також головна героїня в одній із серій сказала: "Максим Вікторович, вашій дочці Маші потрібна вишиванка — чи то на свято приєднання України, чи то від'єднання".

Звичайно, найбільше жартів було на адресу Маріуполя - міста, яке за сюжетом є для няні Вікі рідним.

Наприклад, в одній із серій дворецький Костянтин пожартував про готель в Маріуполі.

Також був "жарт" про те, що однокласниця Вікторії втекла з Маріуполя до Москви, і навіть вийшла заміж для того, щоб звідти виїхати.

Був епізод і про Харків. Так, до Москви приїхала подруга Вікі, яка мріє вийти заміж за когось із російських столичних бізнесменів, щоб нарешті покинути українське місто.

Мама і бабуся головної героїні планують видати віку заміж за кого-небудь, а якщо та не захоче, погрожують відправити назад до Маріуполя.

Також Маріуполь згадують як місто "кримінальних авторитетів".

А момент, де Віка живе в одній квартирі з тарганами, героїня описала так: "Прямо як у Маріуполі".

"Складно повірити, але це слова няні Вікі, яку ми дивилися в дитинстві. Тоді серіал про українку, яка підкорює серце столичного продюсера, сприймався зовсім по-іншому. Насправді, під історією кохання нерідко ховалася ненависть до наших земель, тому що Україна завжди згадувалася тільки з негативного боку", - прокоментували редактори yaktytam даний серіал з прихованою пропагандою.

Нагадаємо, дочка "прекрасної няні" Заворотнюк перервала мовчання про хворобу мами.

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