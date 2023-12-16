Згідно з результатами розтину, смерть Перрі настала від "невідомого шляху вживання наркотиків".

Відомий актор із серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер від "впливу кетаміну". Такі висновки бюро судово-медичної експертизи, повідомляє американський журнал PEOPLE.

Згідно зі звітом, Перрі помер через гострий вплив кетаміну (це галюциноген, який використовується в якості наркозу, в Штатах його використовують для лікування депресії, ПТСР, а також в ході терапії, пов'язаної з вживанням героїну). Окрім кетаміну, серед факторів, що сприяли його смерті, вказані утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (це препарат, що використовується для лікування розладів вживання опіоїдів).

Розтин показав, що Перрі, який, "за повідомленнями друзів, був чистий протягом 19 місяців" - перебував на інфузійній терапії кетаміном. Причому його останній курс лікування відбувся всього за півтора тижні до смерті. Однак медичний експерт зазначив, що "кетамін в його організмі на момент смерті не міг бути результатом цієї інфузійної терапії, оскільки період напіввиведення кетаміну становить від 3 до 4 годин або менше".

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Згідно з результатами розтину, смерть Перрі настала від "невідомого шляху вживання наркотиків".

"При високому рівні кетаміну, виявленому в посмертних зразках крові Перрі, основні летальні наслідки повинні були бути пов'язані як з надмірною стимуляцією серцево-судинної системи, так і з пригніченням дихання", - йдеться в звіті бюро судово-медичної експертизи. В результаті чого актор втратив свідомість і потонув.

Смерть Метью Перрі - деталі

Метью Перрі, відомий за роллю Чендлера з серіалу "Друзі", був знайдений мертвим 28 жовтня в своєму будинку в Лос-Анджелесі - тіло актора знаходилося в джакузі.

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