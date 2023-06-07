Вони з дружиною просять про допомогу.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна стали кандидатами на усиновлення дитини, яка втратила батьків під час повномасштабного російського вторгнення.

Як розповіла Інна в інста-сторіз, їм дозволено усиновити одну дитину до чотирьох років. Проте всі обласні служби України повідомили зірковому сімейству, що дітей немає.

"Я обдзвонила всі обласні служби України. Скрізь, де взяли трубку, відповідь одна: "Дітей немає", - написала вона.

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Відзначимо, Тимур і Інна кілька місяців займалися в школі усиновителів, щоб в майбутньому була можливість забрати дитину в сім'ю. Як каже дівчина, вони дуже хочуть в ці важкі часи подарувати щасливе життя і любов як мінімум одній дитині.

Відомо, що у пари вже є двоє дітей - 3-річний син Марко і 5-річна дочка Мія.

Чим відомий Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко - український телеведучий. Він став "голосом" Євробачення, адже вже багато років коментує конкурс.

У 2022 році коментував Євробачення з бомбосховища, у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

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