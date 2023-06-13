За словами українського співака, вони зробили вибір на користь заробітку.

Український співак Олександр Пономарьов висловився про Ані Лорак і Таїсію Повалій. Він сказав, що співачки могли повернутися в Україну і допомагати, але вважали за краще залишитися в країні-агресора.

Причина, за його словами, дуже проста - криваві рублі, які вони заробляють в Росії.

"Виправдань цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу. Чому б не повернутися, як, наприклад, Лобода навіть? Ось вона поїхала після 24 лютого. Піднялася, там залишила все, що у неї було, – і приїхала сюди, в Україну, допомагати. А чому було не вчинити так хоча б?" - сказав Пономарьов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Він додав, що сам би так не вчинив, а Лорак і Повалій зараз не позаздриш.

"Біблія пише: "Не судіть – і не судимі будете". Я не хочу з колегіальної етики, просто християнської, навіть щось говорити. Я б цього не зробив. Це зрозуміло. У мене були б інші якісь вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно", - підсумував співак.

Позиція Лорак і Повалій щодо війни в Україні

Опальна співачка Ані Лорак вважає себе "голубом миру", який через музику несе добро і любов. Вона неодноразово говорила, що в Україні її нібито гнобили і намагалися втягнути в якісь політичні ігри, тому вона вирішила виїхати в Росію. З початку повномасштабного вторгнення вона мовчить про війну. Співачка продовжує виступати перед росіянами.

Таїсія Повалій переїхала до Росії багато років тому. Але там їй не вдалося домогтися неймовірної популярності. Більше того, кажуть, що вона поневіряється по знімних квартирах з чоловіком і мамою, яку вивезла з України після 24 лютого 2022 року. Однак іноді співачка все ж з'являється на кремлівських концертах і виконує пісні українською мовою.

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