Вона не може собі дозволити купити квартиру.

Опальна співачка Таїсія Повалій більше 15 років тому ухвалила рішення з кінцями перебратися в Росію. Ймовірно, вона розраховувала на божевільні гонорари, але не тут-то було.

Як з'ясувалося, у Повалій практично немає роботи в РФ. У зв'язку з цим вона не може дозволити собі купити нерухомість в країні-агресора. Як повідомляють росЗМІ, вона весь цей час поневірялася по арендованих квартирах з чоловіком Ігорем Ліхутою.

Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли Повалій в Москву перевезла і свою маму, вони стали жити втрьох в трикімнатній квартирі.

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Також повідомляється, що оренда квартири, в якій живе Повалій, коштує 150 тисяч рублів. Незважаючи на те, що вона знаходиться в елітному ЖК, там не найкращі умови.

Журналісти відзначають, що співачка і хотіла б купити квартиру в центрі столиці країни-терориста, проте не може собі цього дозволити. А купувати квартиру на околиці міста вона не хоче.

Що відомо про Таїсію Повалій

Таїсія Повалій досі мовчить про велику війну. Однак одного разу вона все ж видала свою позицію - співачка заявила, що Росія її "захищає".

Крім того, вона продовжує виступати на концертах в РФ, де виконує українські пісні. Нещодавно вона і зовсім заявила, що виступила в РФ з дітьми з Донбасу, чим розгнівала українців.

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