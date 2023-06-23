Також перша леді розповіла, як проходить її звичайний день.

Перша леді України розповіла, чому вона зараз не живе з президентом Володимиром Зеленським. Подружжя не може проводити багато часу разом через повномасштабну війну, яку проти нашої країни розв'язала Росія.

В інтерв'ю The Jerusalem Post Зеленська зазначила, що нині її чоловік заради безпеки спить у своєму кабінеті. Вони живуть окремо, адже перша леді перебуває з дітьми.

Зеленський може зустрітися з дружиною тільки вдень. Рідкісні зустрічі перша леді називає "везінням".

Відео дня

"Якщо нам пощастить, ми зустрінемося за обідом в офісі. Ніхто з нас не може дозволити собі дозвілля або розваги в даний момент", - зазначила Зеленська.

Також вона розповіла, як проходить її звичайний день. Зеленська ходить в офіс, де працює над багатьма проектами. Так, перша леді займається програмами, присвяченими психічному здоров'ю та допомозі жертвам домашнього насильства. Крім цього, Зеленська дає інтерв'ю, проводить конференції по відеозв'язку і телефоном.

"Я не думаю, що мій день сильно відрізняється від дня середньостатистичної Українки", - додала перша леді.

За словами Зеленської, свій день вона завжди починає з перегляду новин. Щоранку вона дізнається, як пройшла ніч і чи не було ракетних ударів.

Володимир і Олена Зеленські - що відомо про їхні стосунки

Зеленський і Кияшко (дівоче прізвище першої леді) жили в одному місті. Вони познайомилися, коли майбутній президент навчався в Криворізькому інституті. У 2003 році Зеленський одружився з обраницею.

Уже в 2004 році у них народилася дочка, дівчинку назвали Олександрою. У 2013 Зеленська народила сина, хлопчика назвали Кирилом.

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