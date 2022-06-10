Співачка поділилася своїми планами.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що робитиме зі своїм будинком у селі Березівка.

За словами зірки, вона не буде продавати нерухомість, попри те, що раніше російські окупанти в цьому будинку влаштували штаб. Білик зазначила, що відчуває прихильність до цього місця, тому зробить ремонт і продовжить там жити.

"Мені, можна сказати, пощастило - стіни стоять, але пробило дах і є 20 великих дірок. Зараз це ремонтується, вставляють скло. Це все відремонтується і я повернуся, коли закінчиться небезпека в Києві та Україні", – розповіла Ірина Білик в інтерв'ю "Ранку з Україною".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розповіла, що окупанти зробили з її будинком під Києвом.

"Вони оселилися в будинку і їли все, що тільки могли. Мій помічник потрапив у житло більше, ніж через місяць. За його словами, загарбники і плавали в басейні, і ламали апаратуру, і псували речі і навіть фото з дитинства", – сказала раніше співачка.

Вас також можуть зацікавити новини: