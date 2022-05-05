Співачка жахнула наслідками перебування окупантів в її будинку.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, як російські окупанти "розважалися" в її будинку. За її словами, вони не тільки знищили її апаратуру, а й плавали в басейні.

Білик розповіла, що ще в перший день війни поїхала з села Березівка в більш безпечне місце. Ще 24 лютого вона дуже злякалася, бо поруч з будинком впала бомба.

Після її від'їзду, окупанти зайшли в її селище, а пізніше проникли безпосередньо в її будинок.

"Вони оселилися в будинку і їли все, що тільки могли. Мій помічник потрапив у житло більше, ніж через місяць. За його словами, загарбники і плавали в басейні, і ламали апаратуру, і псували речі і навіть фото з дитинства", – сказала співачка в програмі "Ранок з Україною".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик повідомила, що окупанти цілий місяць жили в її будинку.

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