На думку Колі Сєргі, нині його колега трансформується.

Український співак Коля Сєрга висловився щодо свого колеги Віталія Козловського, якого нещодавно мобілізували. Артист зазначив, що слідкує за його шляхом. Сєрга помічає, що Козловський змінився.

"Я думаю, що життя покаже. Зараз він на своєму шляху. І я бачу, піддивляюся у соцмережах, що він трансформується. Я думаю, що Віталій точно побуде на фронті, побуде на передовій. А там подивимося", - заявив співак в інтерв'ю для Олесі Бацман.

Вона також спитала, чи хотів би Сєрга запросити Козловського до "Культурного десанту". Це питання змусило співака замислитися. Втім, він так і не зміг дати чітку відповідь.

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"Поки не розумію. Не можу відповісти на це питання", - сказав Сєрга.

Співак зазначив, що "Культурний десант" (об'єднання відомих митців, всі сили яких сьогодні спрямовані на перемогу України) складається з військових та артистів, які служать у ЗСУ та перебували на передовій. Сєрга є одним із засновником цієї організації. Він пригадав, що на початку війни навіть не думав, що колись знову буде співати.

Козловського мобілізували - що відомо

На початку літа Козловський отримав повістку. Він поїхав на полігон та пройшов навчання. Співак показував, як вчиться стріляти та тренується.

Нещодавно Козловський склав присягу. Він поклявся, що не зрадить народ. Куди відправили артиста після присяги - поки що не повідомляється.

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