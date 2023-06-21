Артист не приховує, що хвилюється, він вже отримав автомат, жетон та військовий квиток.

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно отримав повістку, вже відправився на полігон. Артист показався зі зброєю та у формі.

Він опублікував відео та розповів про свої емоції. Співак не приховує, що хвилюється.

"Роблю свої останні кроки як цивільний. Сказати, що я переживаю, це нічого не сказати. Але в мене в житті настає новий етап. Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток. А ще жетон, який на сленгу військових називають "смертник". Не знаю, радіти цьому чи плакати", - розповів Козловський.

Відео дня

Також він показав, що йому видали. Співак отримав форму, зброю та взуття. Він жартує, що раніше його зброєю був мікрофон, а нині - автомат, яким можна "утилізувати" ворога.

"Раніше мені стилісти підбирали одяг. А зараз я отримав свою військову форму. Що мені дали? Взуття, форму, кепку, поло. Наступна станція полігон", - поділився артист.

Про співака також розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної Гвардії України Харитін Старський. Він показав фото з Козловським та зазначив, що артист тримає свое слово.

"Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку - пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга до Нацгвардії знімати не довелося)", - написав Старський у Facebook.

Козловський отримав повістку - що відомо

Нещодавно стало відомо, що співак відправиться на фронт. Козловський отримав повістку та вже сходив до військкомату. Менеджер співака Юлія Бакуменко також розповідала, що артист вже пройшов військово-лікарняну комісію і незабаром поїде до військової частини.

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