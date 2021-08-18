Женя Гончаренко днями вийшов з коми.

Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої Женя Гончаренко днями вийшов з коми, і вже з'явився в своєму Instagram.

У сторіз Женя висловив всім подяку за підтримку, а також повідомив, що його чекає реабілітаційний період.

"Така величезна кількість людей мені написали. Я повільно, але впевнено відповім кожному. Хочу сказати спасибі за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі", - написав Женя.

Побиття Євгена Гончаренка

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

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Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгенія Гончаренко.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО через побиття Гончаренка.

16 серпня Женя вийшов з коми на 16 день після побиття.

Автор: Діана Могилєвич