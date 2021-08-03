1 серпня під час конфлікту 28-річний працівник УДО вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету.

Працівника Управління державної охорони, підозрюваного у побитті 22-річного танцюриста, взято під варту.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Києва у Facebook.

"Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю", - сказано у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня під час конфлікту 28-річний працівник УДО вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Читайте такожТягали за волосся, розбили ланцюгами машину: у Черкасах байкери під час мотопробігу налетіли на молоду пару (відео 18+)Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За словами співачки Наді Дорофєєвої, постраждалий танцівник знаходиться у медикаментозній комі. Вона закликала довести до кінця справу.

Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгена Гончаренка. Судячи з запису 22-річний Гончаренко вийшов з клубу LIFT з хлопцем і дівчиною. У цей момент по вулиці зі своїм приятелем йшов співробітник УДО Євген Безпалий, який врізався в друга танцюриста, а потім відштовхнув Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і почала знімати все на телефон. Після цього Безпалий підійшов до дівчини, маючи намір вибити мобільний з її рук. У конфлікт втрутився танцюрист і отримав потужний удар в голову, після чого впав і вдарився головою об плитку

Автор: Дмитро Хилюк