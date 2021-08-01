Хлопець виходив з гей-клубу "Ліфт".

Чоловік, який побив танцюриста української співачки Наді Дорофєєвої Євгена, виявився військовослужбовцем УДО України.

Про це повідомляється на сторінці Управління державної охорони України у Facebook.

"Повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

В управлінні відзначили, що будуть сприяти в проведенні досудового розслідування.

Читайте такожУ Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна"Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - відзначили в УДО.

Побиття танцюриста Дорофєєвої

Раніше співачка Надя Дорофєєва заявила, що невідомий побив її танцюриста Євгена. У той день хлопець із друзями вийшов з клубу "Ліфт".

У нього був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Автор: Людмила Жерновська