Назар Грабар вступив до лав ЗСУ.

29-річний український танцюрист Назар Грабар, який виступав у балеті опальної співачки Світлани Лободи і знімався в її кліпах, вступив до ЗСУ. Тепер він захищає Україну від російських окупантів, які вторглися на нашу територію 24 лютого.

Відомо, що Назар народився в Дніпропетровській області. Він з дитинства захоплювався спортом і танцями. У своїх соціальних мережах він не тільки показує своє сексуальне тіло, а й розповідає про війну в Україні та про волонтерство.

У Грабара є маленька особливість. З дитинства він заїкався, через що був сором'язливий. Але це не завадило харизматичному хлопцеві домогтися успіхів у шоу-бізнесі.

У 2014 році він хотів виїхати до Японії за модельним контрактом. Але випадково натрапив на анкету СТБ, де пропонували подати заявку для участі в масштабному шоу "Танцюють всі". І таки хлопцеві пощастило, він пройшов у прямі ефіри. Вже тоді він став улюбленцем багатьох дівчат.

З тих пір його танцювальна кар'єра почала стрімко розвиватися. Він знімався в кліпах групи "Время и Стекло", був учасником шоу-балету групи і опальної співачки Світлани Лободи. Його роль, яка найбільше запам'яталася, була в кліпі "Твои глаза".

Але поспішаємо засмутити дівчат. У Назара є дружина - танцівниця Катерина Кузьменко. Пара одружилася в Лос-Анджелесі. Вони багато подорожують, разом працюють і виглядають дуже щасливими.

Нагадаємо, раніше Лободу прибрали з "чорного списку" артистів, що підтримують війну в Україні.

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