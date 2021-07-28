Шеф-редактор шоу заявив, що в скетчі висміяли світові тенденції кіно.

Адміністрація гумористичного "Дизель-шоу"виправдалася за расистський скандал через скетч під назвою "Тарас-папуас".

Про це йдеться в повідомленні прес - служби шоу.

"30 квітня цього року в ефірі телеканалу ICTV вийшов 91 випуск найуспішнішого гумористичного проекту країни – "Дизель Шоу". У ньому відбулася прем'єра номера з назвою "Тарас-Папуас нашого кіно. До чого довели вимоги "Оскара". Після прем'єри у квітні та ще протягом місяця думка глядачів була однозначною - номер крутий!"- повідомили в прес-службі.

При цьому представники шоу назвали критику скетча недоречною. За словами шеф-редактора Олексія Бєланаря, номер – захист української класики.

Читайте також"Один народ": зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко оскандалився заявою про росіян (відео)

"Нагадаю, висновок цього номера такий:" Послухайте ви, ремісники, ну чому ви постійно лізете в наші твори, а? Вам потрібно зіпсувати сюжет? Напишіть свій і потім псуєте. А у твори класиків не лізьте, вони вас всіх переживуть". Ми висміяли тенденції світового кіно, намагаючись захистити українську класику від популярних рішень", - підсумував менеджер.

Як раніше повідомляв УНІАН, переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Вемуна звинуватив гумористичний проект "Дизель шоу" в расизмі. Комік обурювався через те, що темношкірих людей вважають об'єктами насмішок.

Автор: Анастасія Горбачова