На фото важковаговик зображений в образі санітара в білому халаті з плямами крові.

Спортсмен-важковаговик Василь Вірастюк, якого партія "Слуга народу «висунула кандидатом у депутати на довибори до Верховної Ради, показав провокативне фото з чергового "Дизель-шоу".

Знімки він опублікував в сторіз свого Instagram в середу 10 лютого.

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Вірастюк пояснив, що він приїхав на зйомки нового шоу. На одному з них спортсмен зображений в образі санітара в білому халаті з плямами крові. Фотографію він підписав: "Гей ви, кому клізму?».

На іншому фото Вірастюк позує в медичному халаті і шапочці з написом "санітар", в руках він тримає порожню трилітрову банку і запитує: "А може, аналізи в баночку?"

Нагадаємо, з'їзд партії "Слуга народу" висунув спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

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Автор: УНІАН