За словами Тополі, ситуація в Києві трохи покращилася.

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який перебуває в лавах територіальної оборони Києва, заявив, що захопити столицю російським окупантам не вдасться.

Про це він сказав "24 каналу".

За словами Тополі, зараз Київ - це справжня фортеця. І тими силами, які є у російської армії, взяти столицю не вийде.

"Якщо на початку війни Київ був містом, яке перетворювалося на фортецю, то зараз це вже фортеця, помножена на два. Київ взяти нереально. Особливо тими силами, які є в орків. І це завдяки тому, що тисячі цивільних людей взяли зброю в руки і вступили до лав територіальної оборони. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Переможемо", - сказав Тарас.

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