Музикант поділився, що має побоювання обрати не ту людину на пісенний конкурс.

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя прокоментував свою перемогу в голосуванні за членів журі на Нацвідбір. В ефірі телемарафону артист зізнався, що для нього це стало несподіванкою. Ось що сказав Тополя:

"Для мене це стало несподіванкою. Команда "Суспільного" тримала зв'язок з моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують. "Несподіванка" - це, мабуть, не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття. Більше, мабуть, слово "відповідальність".

Тарас додав, що після шести місяців на передовій він не боїться скандалів або якихось казусів. Його головне побоювання - обрати не того кандидата для участі в Євробаченні-2023.

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Як додав лідер групи "Антитіла", він буде намагатися робити все, щоб більше дізнатися про кандидатів і прийняти правильне рішення:

"Це відповідальна місія. У зв'язку з цим я повинен витратити більшу частину свого часу, щоб досконально вивчити всіх претендентів: їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію і т.д".

Нацвідбір на Євробачення-2023

Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться в Києві 17 грудня. Захід проведуть в укритті, щоб створити максимально безпечні умови. Згідно з результатами голосування українців через додаток "Дія", суддями Нацвідбору стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Це перший в історії випадок, коли суддів обирали методом голосування.

Нагадаємо, українці влаштували бунт через журі Нацвідбору.

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