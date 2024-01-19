У поліції стверджують, що фронтмен гурту оштрафований за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Гурт Іntermezzo стверджує, що його соліст Володимир Білик з товаришем Андрієм Дулецьким були викрадені у Чернівцях представниками Територіального центру комплектування та соцпідтримки, а також стали жертвами фізичного насилля з їхнього боку. Музиканти запевнили, що свідками правопорушень представників ТЦК були правоохоронці, однак ніяк не відреагували на злочинні дії.

На сторінці гурту в Instagram йдеться, що хлопців ТЦКшники затримали 16 січня об 11 ранку на вул. Зеленій, а потім посадили в машину без номерів, в якій сидів правоохоронець, і повезли до місцевого військкомат. Музиканти додали, що Білик має заключення про непридатність до служби, і воно нібито знаходиться у сімейного лікаря, а Дулецький працює вчителем неповний день, і він "під захистом держави".

"Після проходження Андрієм комісії обох хлопців повезли за місто", - зазначається у повідомленні. Дулецький поділився, що не хотів проходити ВЛК, але йому нібито сказали, що за нього вже "все вирішено", і він ще "нескоро повернеться додому".

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Під час поїздки за місто хлопці на блокпосту поскаржилися поліції, що їх "викрали", але правоохоронці спершу почали з них сміятися та потім "неохоче прийняли заяву".

За словами Білика, після цього ТЦКшники почали бити його та Дулецького. "Після прийняття поліцією заяви, представники ТЦК почали нас бити. Андрія багато разів вдарили по голові та по колінах. Поліція була фактично присутня під час побиття і не вживала ніяких заходів", - приводить гурт слова Білика.

Поліцейські після інциденту, за відомостями музикантів, просто поїхали геть, а Білик викликав швидку та наряд служби моніторингу поліції. Згодом швидка забрала хлопців до лікарні, а співробітники ТЦК їхали за автівкою медиків. При цьому наряд служби моніторингу поліції нібито так і не приїхав.

"У лікарні Володимир вкотре набирає поліцію. Повідомляє про факт неприбуття наряду служби моніторингу поліції. Одразу після цього приїжджають ті ж працівники поліції, що спокійно спостерігали за побиттям та змушують написати заяву про неправдиву подачу свідчень щодо того, що служба моніторингу поліції не прибула", - додав гурт.

Колектив стверджує, що Дулецького забрали в ТЦК з лікарні тією ж машиною без номерів і "змусили видалити всі відеодокази". "Мене змусили підписати взяття на облік у цьому військкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору", - привели у гурті слова Дулецького. Крім того, хлопця нібито мали везти в іншу область на навчання й "примусити" підписати контракт з армією.

У центрі уваги Чернівці - новини з приводу скандальних заяв музикантів від ТЦК та СП та правоохоронців

Керівник служби зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК майор Тетяна Гайдащук стверджує, що працівники структури закон не порушували, повідомляє "Еспресо.Захід". Вона сказала, що один із чоловіків - ухилянт.

"Військовослужбовці зупинили чоловіків і перевірили документи. Громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов’язок. Він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду", - поділилася офіцер. Гайдащук підкреслила, що це кримінальний злочин, про який повідомлять правоохоронцям.

За відомостями поліції Буковини, затриманих чоловіків везли з Чернівців у місто Сторожинець, і правоохоронців викликали у село Глибочок, дізнався zaxid.net.

"На місце інциденту одразу скерували слідчо-оперативну групу. Під час перевірки з’ясувалося, що працівники ТЦК надали документи, які передбачають законні підстави доправлення товариша заявника, 26-річного жителя Вінницької області, до центру навчання", - поділилася відомостями спікер буковинської поліції Кароліна Маришева.

Речник додала, що Білик потім поскаржився на нібито побиття військовими, але після огляду, який здійснили медпрацівники, тілесні ушкодження не були виявлені.

Маришева також стверджує, що відомості про неприбуття правоохоронців - хибні. "Ця інформація не відповідала дійсності, тому стосовно Володимира Білика правоохоронці винесли адміністративну постанову про свідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Тож чоловік заплатить штраф", - підкреслила співрозмовниця.

Загальна мобілізація в Україні в центрі уваги - зараз це варто прочитати

В Україні масштабна мобілізація розпочалася після того, як РФ здійснила на нашу землю повномасштабне вторгнення. Вже не раз з'являлася інформація, що працівника ТЦК діють жорстко.

У червні минулого року учасники гурту Junket поскаржилися, що приїхали в Одесу, щоб дати благодійний концерт, але біля залізничного вокзалу їх "перехопили" співробітники ТЦК та СП. Згодом артистів нібито вирішили відправили служити у десантно-штурмові війська.

У січні 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив дії ТЦКшників, які посеред вулиці вимагають від громадян України документи чи затримують людей.

Варто зазначити, що мобілізацію в Україні хочуть посилити. Повідомлялося, що Міноборони України підготувало нову редакцію проекту закону. Законопроект про мобілізацію, за відомостями ЗМІ, з Кабміну скоро може надійти у Раду.

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