Юристи українського Міноборони вже передали свої напрацювання на вивчення очільникам усіх парламентських фракцій, дізналися журналісти.

Триває мобілізація в Україні 2024, і у Верховній Раді очікують, що нова версія проекту закону з Кабміну надійде на початку лютого.

Кілька народних обранців з різних політсил вважають, що зможуть побачити нову версію законопроекту в парламенті орієнтовно 6 числа, пише "Українська правда". За її відомостями, юристи Міноборони України 16 січня передали свої напрацювання на вивчення очільникам усіх фракцій Ради.

"Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії…", - заявив один з впливових депутатів фракції "Слуга народу". Політик підкреслив, що документ необхідно "реально переписати".

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У центрі уваги новини - мобілізація може змінитися

Наприкінці 2023 року Кабмін подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. Документ надійшов у парламент після того, як президент Володимир Зеленський сказав, що військові попросили мобілізувати додатково ще до 500 тисяч громадян України.

В урядовому законопроекті знайшли багато "ляпів". Кабмін відкликав документ з Рада. Потім стало відомо, що Міноборони нашої держави вже підготувало нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

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