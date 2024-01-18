Особливо Лубінець обурився тим, що працівники ТЦК застосовують фізичну силу до чоловіків.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК), які посеред вулиці вимагають від українців документи або вдаються до фізичного затримання.

В інтерв'ю NV омбудсмен підкреслив, що у працівників ТЦК немає прав на такі дії по відношенню до цивільних. "Головне питання для громадян України - це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевірку документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - зазначив він.

Особливо обурився Лубінець випадками, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадян. Омбудсмен додав, що у його відомство зверталися із такими заявами. "Не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили перевірки", - пояснив ситуацію Лубінець.

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Після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, "щоб до них відкривалось дисциплінарне провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих".

Мобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війську завжди не вистачає людей на фронті. Він також висловився щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном:

"Це питання закону та справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку згідно українського закону – ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати", – сказав він.

Чинний закон про мобілізацію робочий і працездатний, проте проблема полягає в тому, що влада не виконує законодавство. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

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