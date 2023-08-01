Ведучий розповів сумну історію хлопчика, який нарешті отримав батьків, що його люблять.

Український ведучий Тимур Мірошниченко вперше розповів про свого сина з дитбудинку. Він розкрив незвичайне ім'я хлопчика. Також ведучий відверто зізнався про проблеми зі здоров'ям дитини.

"Марсель народився на Житомирщині. Народився передчасно і важив всього 1 кг 400 г – це було критично мало. Від нього відмовилися в пологовому будинку. Наступного дня провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці. Тільки ближче до 5-го місяця він вийшов на показники, з якими мав народитися. Коли лікарі його стабілізували, перевели до дитячого будинку, де він і жив, допоки не зустрів нас. У цей проміжок часу його біологічні батьки жодного разу не з’являлися", - розповів Мірошниченко в інтерв'ю виданню Viva.

За словами ведучого, хлопчик отримав статус на всиновлення лише тоді, коли йому виповнилося півтора року. А до цього біологічних матір й батька дитини не позбавляли батьківських прав. Мірошниченко вважає це дивним, адже вони навіть не цікавилися долею хлопчика.

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Окрім цього, ведучий визнав, що його названий син має проблеми з хребтом. Це сталося через умови та виховання у дитбудинку.

"У дитячих будинках, які б вони класні не були, немає індивідуального підходу до дітей. Тому в Марселя багато супутніх проблем через це. Там є різні вікові групи: наприклад, діти від 0 до року всі дружно роблять все, що мають робити у такому віці. Ніхто не дивиться на те, наскільки малеча розвинена. В наступній групі від року і старше всі діти мають сидіти на горщику. А те, що ця дитина не відповідає за своїми показниками дітям в рік, усім байдуже. Його все одно посадять на горщик. Тепер у Марселя від цього проблеми з хребтом", - визнав Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше Мірошниченко розповідав, що у його названого сина страшний діагноз. Хлопчик може ніколи не заговорити. Попри усі хвороби ведучий та його дружина люблять дитину, вони нарешті забрали названого сина додому декілька днів тому.

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