Тіна Кароль відповіла, навіщо подарувала Папі Римському "Маріупольський щоденник" 

Співачка зазначила, що це дуже важливо.

Співачка Тіна Кароль розповіла, що під час нещодавньої зустрічі з Папою Римським вона подарувала йому "Маріупольський щоденник". Минулого року історія про хлопчика, який писав про життя під обстрілами, розбила серця багатьох українців.

"Його Святості Папі Франциску мною було передано оригінал щоденника хлопчика Єгора з Маріуполя, в якому немає дитячих мрій, бо мрія вижити, про яку він пише, не може вважатися дитячою. Щемливі рядки, де Єгор нотує, що в нього "сьогодні померли 2 собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь" - паралізують своєю трагічністю. Єгор молився, якщо його сім'ї доведеться померти, то хай разом з ним, щоб він не залишився сам", - пояснила свій вчинок Кароль.

На своїй сторінці в Instagram вона показала момент зустрічі з Папою Римським та зазначила, що нині щоденник хлопчика знаходиться у Ватикані. Це, за словами співачки, "винятковий момент істини", який уособлює в собі біль та відвагу цілого покоління українських дітей.

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Попри те, що Кароль детально усе пояснила, коментатори почали обурюватися. Вони писали, що щоденник мав залишитися в Україні. Тому співачка додала:

"Ватикан виставив щоденник у себе на сторінці , що є надважливим меседжем для всього світу, та прямим меседжем підтримки України. Також, за побажанням родини Єгора, щоденник було не тільки передано Папі Римському ,а й оцифровано для подальшої розробки НФТ, щоб виставити його,як лот на аукціон електронного мистецтва. Куди підуть виручені кошти - родина вирішить сама".

Що відомо про "Маріупольський щоденник"

У травні 2022 року фотограф Євген Сосновський опублікував фото щоденника 8-річного хлопчика з Маріуполя. Дитина писала про своє життя під обстрілами. Хлопчик пережив справжнє пекло.

"Ще у мене помер дідусь. У мене - рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте "м'ясо на руці" та рана на нозі. У мене померли 2 собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь", - писав маленький українець.

Влітку стало відомо, що 8-річний хлопчик, якій писав щоденник у Маріуполі, зумів вирватись з окупації. Родині вдалося доїхати до Запоріжжя.

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