Єгору разом з родиною вдалось виїхати до Запоріжжя.

На 100-ий день війни 8-річному Єгору - автору "Маріупольського щоденника", який змусив плакати всю Україну - разом з мамою Оленою, сестричкою Веронікою та бабцею Тетяною вдалось виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомив маріупольський художник та актор Євген Сосновський у Facebook.

За словами Сосновського, цей хлопчик - син його племінниці. Маріуполець розповів, що брата його дружини, його дочку, сина і дружину обстріляли.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "Маріупольський щоденник", та його сім'я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! Двоє поранених дітей, їх поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз знаходяться у Запоріжжі!", – написав Сосновський.

Він подякував усім волонтерам, які здійснили цю, здавалось, нездійсненну місію. Чоловік зазначив, що з нетерпінням очікує на зустріч, як з самим Єгором, так і його сестричкою, бабусею та мамою.

Як писав УНІАН, на початку травня Сосновський опублікував кілька сторінок з дитячого рукопису. У щоденнику, фото сторінок якого облетіли весь світ, хлопчик пише: "У мене померли дві собаки, бабуся і помер мій Маріуполь". Загиблих бабусю і собак хлопчик намалював як ангелів - з крилами.

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