При цьому український виконавець зазначив, що не враховував політичних контекстів під час оцінювання.

Після завершення фіналу "Євробачення-2025", що відбувся у швейцарському Базелі, стали відомі імена членів українського національного журі, які оцінювали виступи учасників конкурсу. Склад журі було сформовано шляхом голосування українців через застосунок "Дія", в якому взяли участь понад 87 тисяч українців.

Як повідомило "Суспільне", до складу журі увійшли:

Дмитро Шуров (Pianoбой) — музикант і композитор, який отримав найбільшу кількість голосів і став головою журі.

MELOVIN — співак, представник України на Євробаченні-2018.

Олена Шоптенко — хореографка та танцівниця.

TAYANNA — співачка та авторка пісень.

Нателла Чхартішвілі-Зацаринна — генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2.

Ці п’ятеро експертів визначали половину оцінки, яку отримували учасники Євробачення-2025 від України, адже, згідно з правилами, голосування складається з 50% оцінки глядачів і 50% — від національного журі.

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Скандал з MELOVINом та представником Естонії Tommy Cash

Після оголошення результатів голосування українського журі, MELOVIN опублікував у своїх соціальних мережах фотобланк зі своїми оцінками. Найвищий бал він віддав німецькому дуету Abor & Tynna, а друге місце у нього посів представник Естонії Tommy Cash.

Це викликало хвилю обурення в мережі, оскільки Tommy Cash відомий своєю співпрацею з росіянами. Зокрема, його постановку на конкурсі здійснювала режисерка Аліна П’язок, яка має російське громадянство. Крім того, артист неодноразово працював із російськими митцями, а в його творчості прослідковується ностальгія за СРСР.

Користувачі мережі закликали більше не брати MELOVINа до складу журі та називали його вибір необдуманим. У відповідь на критику, артист різко відповів у соціальних мережах, що лише підлило масла у вогонь скандалу.

Член журі заявив, що голосував, зважаючи на популярність пісні та якість виконання, а не з огляду на політичні аспекти.

"Виправдань не буде", - додав він.

Втім, були й різкіші коментарі українського артиста.

Нагадаємо, що у суботу, 17 травня, відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Свої номери показали представники 26 країн. Що ж до гурту Ziferblat, то наші представники за пісню "Bird of Pray" отримали спочатку 60 голосів від журі та посіли 14 місце.

Однак після додавання голосів глядачів ситуація змінилася. Українці посіли 9 місце на "Євробаченні-2025" та отримали сумарно 218 балів.

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