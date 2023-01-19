Відзначається, що в той злощасний день на борту перебували сім представників МВС.

На борту гвинтокрила, який впав на території дитячого садка в Броварах, перебувало 10 осіб, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, загинули заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф.

"Поки ми можемо говорити про 14 загиблих в результаті авіакатастрофи, з них одна дитина - дівчинка 2017 року народження. На борту вертольота знаходилися 10 осіб - троє членів екіпажу, і семеро - це керівництво МВС. Зокрема, серед них - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович", - розповіла під час брифінгу прес-секретар Нацполіції Мар'яна Рева.

За її словами, на момент трагедії на борту також перебували помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців та фотограф.

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Трагедія в Броварах - що відомо

18 січня в авіакатастрофі в Броварах розбився вертоліт ДСНС, який прямував до Харківської області. На його борту перебувало керівництво МВС України, в тому числі глава відомства Денис Монастирський, під час аварії ніхто не вижив.

При цьому вертоліт впав на територію дитячого садка, що призвело до додаткових жертв. Всього на місці трагедії виявили 14 загиблих, в тому числі і одну дитину.

Станом на 19 січня у лікарні залишаються 16 осіб, у тому числі шестеро дітей.

Правоохоронці розглядають три основні версії трагедії - порушення правил польоту, технічна несправність, умисне знищення вертольота.

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