Чоловік залишився сам з трьома малолітніми дітьми.

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах 18 січня загинула мати трьох малолітніх дітей Марина Грановська. Вона у момент трагедії вела у дитсадок сина.

Смерть жінки підтвердила експертиза, повідомляє "Громадський ревізор. Бровари" у Телеграм. Напередодні мережу облетіли жахливі кадри з її сестрою, яка намагалася знайти Марину.

"Страшна трагедія в Броварах. 18.01.23 під завалами садочка загинула мати 3-х діток. Чоловік залишився сам з 3 малолітніми дітками", - написала у Facebook користувачка Жанна Потоцька.

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"Під час трагедії у садочку в Броварах загинула мама хлопчика з нашої групи - Грановська Марина Ігорівна. Без мами залишилось троє дітей. Співчуваю родині… Нехай спочиває з миром…", - повідомила Катерина Естерс.

Трагедія у Броварах 18.01.2023

18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила, який летів у Харківську область, перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

У Броварах на три дні оголосили жалобу у зв'язку з трагедією.

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