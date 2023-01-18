Музикант розповів, що вважає це і особистою втратою, оскільки знав Монастирського і Єніна.

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який після 24 лютого вступив до ТРО і присвятив весь свій час допомозі армії, прокоментував загибель глави міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича.

"Співчуття рідним і близьким дітей і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах. Яка жахлива трагедія. Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей. Для мене ця трагедія і особиста. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам'ять всім загиблим!" - висловився Святослав Вакарчук.

Авіакатастрофа в Броварах: подробиці

Вранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гвинтокрил. Незабаром стало відомо, що це був гвинтокрил ДСНС. На борту перебували 9 осіб. Серед них - глава МВС Денис Монастирський. Всі пасажири загинули.

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Повідомляється, що вертоліт впав на територію дитячого садка. Станом на 12:30 відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. 29 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В офісі генпрокурора заявили, що говорити про причини трагедії рано, але правоохоронці розглядають всі можливі версії катастрофи.

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