Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей.

Кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 осіб, з них 3 дітей, повідомили у МВС. За словами правоохоронців, поранення отримали - 26 осіб, серед них 12 дітей.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про 17 загиблих. Згідно з його даними, у лікарнях перебувають 22 людини, 10 з яких - діти.

ОНОВЛЕНО 10:50. Кулеба підтвердив дані МВС. "Трагедія у Броварах. Кількість жертв зросла. Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби", - написав він.

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Падіння гелікоптера в Броварах – що трапилось

Сьогодні зранку гелікоптер упав на території дитячого садка в Броварах. Попередньо, вертоліт призначений для виконання завдань ДСНС. Серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

На борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

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