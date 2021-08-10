Саме іменитий актор не дав Юлії Кондратській поступити на актрису в Києві.

Секс-скандал навколо 75-річного радянського актора Володимира Талашка продовжує обростати новими деталями - в домаганнях метра звинуватила працівниця Міністерства юстиції Юлія Кондратська.

Подробиці того, що сталося, вона описала на своїй сторінці в Facebook, проте зараз публікація зникла з її сторінки.

Кондратська пише, що 18 років тому перед вступом до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого Талашко домагався і її теж.

З актором тодішню абітурієнтку познайомив її родич, який жив з ним по сусідству.

"Він завжди посміхався, сипав компліментами мамі, розсипався похвалами щодо мого таланту, але щось турбувало в тій його надмірній галантності, хоча для мене він і був дідусем", - згадує жінка.

На канікулах перед вступом вона приїхала до Києва і зупинилася у подруги, яку просила супроводжувати її на репетиціях. Це дратувало Талашка.

"Якось вона не змогла поїхати, свої плани. Я вирвалася звідти практично неушкодженою, дякуючи силовій "закалці" городами і хорошому голосу. Ну, як, фізично неушкодженою. Пам’ятаю, як спускалася в метро, і в мене тряслися руки і підкошувалися ноги. Ледь дійшла до будинку. І нічого нікому не сказала", - пише Кондратська.

Пізніше виявилося, що Талашко був і в приймальній комісії, яка оцінювала абітурієнтів. Попри це, Кондратська впевнено прочитала всю програму. Але потім актор покликав її до столу членів комісії та попросив посміхнутися, після чого порадив "привести в порядок свої зуби".

Читайте такожМінкульт проведе розслідування через заяви про секс-домагання в університеті імені Карпенка-Карого"Пам’ятаю, як сповзла по стіні, коли за кабінетом закрилися двері. Але одразу відкрилися. Вийшов він, нахилився до мене і шепнув, тихо-тихо, щоб почула тільки я – "такі шанси, такий талант …але треба було бути трохи поступливішою, сонечко", - згадує Юлія Кондратська.

Тому Історії про домагання в університеті ім. Карпенка-Карого вона вважає і про себе теж, а також планує розповісти про те, що трапилося, своїій доньці.

Судячи з інформації на сторінці Юлії Кондратської, вона закінчила журналістський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Варто зазначити, що Володимир Талашко досі працює викладачем в університеті імені Карпенка Карого. Сам він все звинувачення студенток у домаганнях заперечує.

Автор: Станислав Кожемякин