Українська співачка Оля Полякова вирушила на відпочинок до Єгипту разом з мамою та дочками.
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В Instagram "королева ночі" поділилась спільним знімком з мамою, дочками Машею та Алісою. І фанати засипали цю жіночу трійцю компліментами. Адже, не залежно від віку, виглядають усі вони фантастично. Особливо матуся зірки, кажуть шанувальники.
Полякова розповіла, що вона вперше вирішила провести відпустку разом з мамою та дочками, тобто, у жіночому складі. Полякова забронювала для своєї банди розкішну віллу на сонячному курорті, з "all inclusive" та купою розваг.
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