Режисер поділився трагічною звісткою і опублікував архівні фото матері в соцмережах.

Померла мама Алана Бадоєва. Даною трагічною новиною кліпмейкер сам поділився у своєму Instagram-блозі. Також він опублікував архівні фото своєї матері.

"Мамуля пішла...Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем дякую за безмежну любов, яку подарувала, якій навчила. Мамочка, ти була сильна, смілива, віддана, красива і душею, і тілом. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила в школу. Як кликала є з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала в хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засипав на руках", - згадав Бадоєв.

"Я дуже люблю тебе, мамочка. Ти подарувала стільки щастя і тепла. Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і скоро ти отримаєш нову можливість бути частиною живого. Прошу, оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я буду пам'ятати тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Спасибі тобі за це життя", - додав знаменитий український режисер.

У коментарях колеги Алана Бадоєва висловили йому свої співчуття у зв'язку з важкою втратою.

Нагадаємо, Алан Бадоєв зробив сенсаційна заява через війну РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: