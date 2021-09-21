Шикарний маєток сім'ї Смітів включає 70 гектарів землі і коштує не менш як 42 мільйони доларів.

У розкішному маєтку голлівудського подружжя Вілла Сміт і Джади Пінкетт-Сміт у Каліфорнії сталася пожежа. Декому навіть знадобилася допомога медиків.

Про це повідомляє Page Six.

Вдень 20 вересня очевидці зняли, як в розташованому в місті Калабасас маєтку в'їхали дві швидкі допомоги, причому в одній працювали мигалки, пожежна машина і декілька інших автомобілів.

Анонімний свідок видання стверджує, що причиною переполоху стало невелике займання в одній з будівель, розташованих на величезній території маєтку, площа якого перевищує 70 гектарів.

Читайте такожАктор Рассел Кроу показавши фото своєї фермі в Австралії після пожеж і дощівОдній особі навіть надали медичну допомогу на місці, але госпіталізація потерпілому не знадобилася.

Ані представники сім'ї Сміт, ані вони самі поки що ніяк не коментували подію.

Варто зазначити, що у 2011 році Сміти виставляли свій маєток на продаж - тоді вони оцінили його в 42 мільйони доларів, але в підсумку все ж вирішили залишити його собі.

А у 2018 році маєток навіть мало не згорів в результаті лісової пожежі "Вулсі", якою була охоплена Каліфорнія. Смітам навіть довелося евакуюватися. Однак тоді їм пощастило, на відміну від деяких їхніх колег "по цеху", зокрема Джерарда Батлера, чий будинок згорів дотла.

Автор: Станіслав Кожемякін