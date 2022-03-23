Виконавиця замовчує війну РФ проти нашої країни та виступає в Росії.

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ухвалив рішення прибрати з Алеї зірок на Театральній площі іменну зірку української співачки Ані Лорак, уродженки Чернівців, яка замовчує війну РФ проти нашої країни та виступає в Росії.

Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський.

Також виконком ухвалив рішення прибрати зірку оперного співака родом із Чернівців Василя Герелло, який 18 березня брав участь у пропагандистському концерті в Лужниках з нагоди річниці окупації Криму.

"Виконком офіційно відправив зірки Ані Лорак та Горелла за російським кораблем", - написав Добржанський.

Нагадаємо, в Україні створили сайт, на якому зібрані усі зірки, які так чи інакше підтримали криваву війну в Україні.

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