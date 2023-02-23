Дівчина не розкрила, що саме з нею сталося.

Українська блогерка-мільйонник Даша Квіткова поділилася з шанувальниками неприємною новиною - незабаром їй зроблять операцію.

Як розповіла Даша в інста-сторіз, вона побувала на прийомі у лікаря. Тепер на неї чекає хірургічне втручання. Що саме сталося з Квітковою - невідомо, проте вона уточнила, що нічого серйозного.

"Сьогоднішній ранок почався з консультації лікаря і домовленості про операцію. Нічого серйозного, але по-жіночому потрібно після вагітності", - лаконічно сказала Даша, більше не розкривши ніяких деталей.

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Також вона закликала всіх жінок піклуватися про своє здоров'я.

"Ніколи не потрібно забивати на своє здоров'я", - додала Квіткова.

Хто така Даша Квіткова

24-річна Даша Квіткова стала популярною після того, як перемогла в 9 сезоні шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна.

У соціальних мережах за нею стежать понад мільйон людей. Даша показує, як проводить свої дні, дає поради щодо догляду за собою та інше.

У 2022 році Квіткова народила сина Лева. Зараз відомо, що Даша і Микита разом не живуть, проте підтримують хороші відносини заради дитини.

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