Вони наголосили, що допомога потрібна негайно.

Учасники українського гурту Kalush Orchestra сьогодні зі сцени Євробачення звернулись до глядачів конкурсу в усьому світі з закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" і Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, після свого вступу у фінальному турі, під час аплодисментів один з учасників гурту зі сцени сказав: "Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі"! Прямо зараз!".

Після цього глядачі ще довго аплодували гурту.

Довідка УНІАН. 11 травня Парамедик з легендарного полку "Азов" Хасан закликав гурт Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 докричатися до світу та посприяти звільненню українських захисників із заблокованого заводу "Азовсталь".

"Хлопці, ви маєте зараз унікальний шанс звернутися до світової спільноти зі сцени, перш за все, стосовно катастрофи в Маріуполі. Вас почують! Благаю, не втрачайте цей шанс! Дайте європейській спільноті зрозуміти, що зараз музика як ніколи повʼязана з болем свого народу. Будь ласка…", — написав Хасан в інстаграм.

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