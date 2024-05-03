Катерина Молчанова розповіла, як бореться з хворобою.

Зірка фільму "Гуцулка Ксеня", відома українська акторка Катерина Молчанова повідомила, що в неї діагностували рак молочної залози.

На своїй сторінці у Facebook Катерина Молчанова розповіла, що захворювання у неї виявили взимку. За словами акторки, вона часто відвідувала лікарів та проходила планові обстеження, бо у її родині є люди, які страждали від раку.

"Ще на плановому візиті до гінеколога на початку грудня я планово попросила подивитися мої груди. Роблю перевірки з УЗД щороку. У моїй родині з обох ліній жінки хворіли на рак. Тож я завжди слідкувала за цим", – написала артистка.

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Акторка поділилася, що у березні їй зробили операцію. Ракову пухлину виявили на початковій стадії, і вона виявилася незлоякісною. Лікування Молчанової обійшлося без хімієтерапії:

На початку лютого мені діагностували рак грудей. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Груди зберегли і залишили декілька шрамів. Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хіміотерапія непоказана.

Катерина Молчанова продовжує лікування. Лікарі призначили акторці курс радіотерапії, а також ліки, які блокують жіночі гормони. Їх зірка вимушена приймати протягом п'яти років. Аби знизити вірогідність повторного утворення пухлини, Катерину введуть у штучну менопаузу. Вона закликала жінок частіше проходити обстеження та не ігнорувати жодних симптомів.

"Я почала місячний курс радіотерапії. Це має бути набагато лагідніше. Оскільки мій рак гормонозалежний, то тепер п'ять років я буду кожен день приймати ліки, які блокують жіночі гормони, і мене введуть в штучну менопаузу, щоб знизити вірогідність рецидиву", – поділилася Молчанова.

Нагадаємо, раніше у відомої української ведучої Наталки Фіцич діагностували рак.

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