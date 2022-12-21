Повідомляється, що він хоче розділити свої апартаменти на два приміщення, щоб платити менший податок на нерухомість.

Після того, як на Росію були накладені санкції через війну, навіть найбагатші і впливові люди почали рахувати свої гроші. Наприклад, завзятий путініст Філіп Кіркоров придумав схему, щоб зменшити податок на нерухомість.

РосЗМІ повідомляють, що відомий артист планує розділити свій пентхаус в центрі Москви на два приміщення, щоб зменшити вартість апартаментів і заощадити на податках на нерухомість. Так він нібито буде платити не 6 мільйонів рублів (3,1 мільйона гривень), а всього 2 мільйони рублів (1 мільйон гривень).

За це вже спробував виправдатися авокат зірки Олександр Добровінський. Правозахисник стверджує, що при розрахунку податків виявилася помилка, через що його клієнт змушений був переплатити більш ніж 4 мільйони.

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"Сталася помилка при підрахунку податку на квартиру Філіпа Кіркорова, в ході якої неправильно була вказана кадастрова вартість житла. У зв'язку з чим податок на цю нерухомість виявився вище більш, ніж на 4 млн рублів. Необхідну суму податків Філіп Бедросович сплатив, а помилка в розрахунку буде доведена в суді, думаю, на першому ж слуханні", - прокоментував Добровінський.

З відкритих джерел відомо, що даний особняк Кіркоров придбав в 2021 році. Його попереднім власником є президент Киргизії. Загальна площа апартаментів становить понад 530 квадратних метрів.

Відзначимо, що Кіркоров може залишитися без свого особняка в Майямі. Так, американські активісти подали заяву в місцеві профільні організації з проханням розглянути заборону в'їзду Кіркорову. Аргументують це тим, що Філіп підтримує агресивну путінську політику.

Позиція Кіркорова щодо війни в Україні

Артист підтримав проведення "спеціальної військової операції" - так в РФ називають війну проти мирного українського населення. Також він неодноразово негативно висловлювався на адресу своїх колег, які виступили проти війни.

Кіркоров є частим гостем на всіх кремлівських концертах і урочистостях.

Нагадаємо, Кіркоров публічно послав двох своїх колег-путіністів.

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