Цього року обійшлося без гучного шоу. Від України обрали 28-річну Вікторію Апанасенко.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну звичного розкішного шоу з вибором претендентки не було. Комітет обрав представницю спираючись на те, чим вона займається під час війни.

Їй виявилася уродженка Чернігова, модель Вікторія Апанасенко. Дівчині 28 років. Відеовізитка була опублікована на офіційному YouTube-каналі "Miss Ukraine Universe".

За освітою Віка - психолог. Після повномасштабного вторгнення почала волонтерити - готувати обіди, розвозити гуманітарну допомогу.

У Instagram-блозі, на який підписані майже 200 тис осіб, вона розповідає не тільки про свою діяльність і постить красиві фотографії, а й публікує факти прямої російської агресії проти України.

Згідно з вимогами, конкурсантка повинна надати відеовізитку. Для її зйомки Вікторія проїхалася по містах України, які розбомбили і продовжують бомбити окупанти. Модель каже - використовує свою можливість представити Україну на світовій арені, щоб ще раз розповісти всім про звірства, які здійснює РФ щодо нашої країни.

Зазначимо, що дата і місце проведення конкурсу поки що невідомі.

Нагадаємо, модель Playboy Астаф'єва заспівала для військових і показала розбиті окупантами місця.

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