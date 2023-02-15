Скандальний інцидент "підірвав" мережу.

У Полтаві підлітки "відривалися" у клубі під треки російської співачки Інстасамки, яка віддала свій гонорар за одну з пісень на підтримку окупантів. Мало того, вони слухали й інші російські пісні, а згодом заявили, що "втомилися від війни".

Вечірка відбувалася у полтавському клубі Muza-Bar. Підлітки знімали усе на відео та викладали у соцмережі, згодом їх у Facebook показав журналіст Костянтин Андріюк.

"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під Інстасамку, Басту, Моргенштерна та іншу запоребрикову ригачку", - написав він.

Відео дня

Проте на цьому скандал не закінчився, а тільки розпочався. Як повідомив журналіст, у коментарі, де обговорювали інцидент, "набігли" підлітки, які були у тому клубі. Вони почали виправдовуватися та заявили, що їм "набридла війна".

Також у мережі з'явилося ще одно відео. На ньому, як стверджується, підлітки співають гімн України перед тим, як пішло до клубу. Після гімну вони танцювали під російські пісні та нічого дивного у цьому не помітили.

Згодом на інцдент відреагувала адміністрація клубу, де підлітки "відривалися" під Інстасамку. Виявилося, що клуб здавали в оренду, захід влаштовувала організація, яка займається саме підлітковими вечірками.

"По-перше, просимо вибачення, що взагалі ситуація з російською музикою на заході була допущена. Наголошуємо, що наш заклад лише надавав оренду організаторам івенту. Тобто, ми не влаштовували захід, не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть лунати зі сцени. Наш ресторан з початку війни долучається лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ. Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся! Тому його було припинено достроково", - йдеться на сторінці клубу у Facebook.

Видання "Полтава" також повідомило, що коли адміністрація клубу дізналася про те, що там лунає російська музика, вона одразу припинила захід. Проте підлітки, якиим подобалося танцювати під треки артистів з країни-агресорки, обурилися та навіть почали трощити меблі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Інстасамка передала армії РФ майже мільйон, який заробила піснею, що "рве" топи прослуховувань в Україні.

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